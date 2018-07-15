الإعلامي المصري أحمد الشريف: بالأرقام شعبية الزمالك في السودان تفوق شعبية قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ

فجر الإعلامي المصري أحمد الشريف ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي السودانية حينما كشف وبالأرقام عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نادي الزمالك المصري في السودان.
وزاد الشريف على ذلك بقوله أن شعبية النادي المصري في السودان تفوق شعبية قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من مصر العربية سبورت فقد قال الإعلامي المصري: 40 % من الجمهور السوداني يشجع نادي الزمالك وال 60% الأخرى مقسمة بين القطبين الهلال والمريخ.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد هاجم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أحمد الشريف ووصفوا الإحصائية التي أعدها بالكاذبة.
حيث نفي الجميع حديثه وقالوا وفقاً لما قرأ محرر موقع النيلين: لا ننكر أن أندية المقدمة في مصر الأهلي والزمالك لهما شعبية في السودان ولكن لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يتفوقا على الهلال والمريخ وأن تصل شعبيتهما مجتمعة لحدود ل40% التي قالها الشريف.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين