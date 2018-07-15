لجنة برلمانية تزور البنك المركزي وولايات لمعرفة أوضاع الاقتصاد

تعتزم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني زيارة ولايات (غرب كردفان، الشمالية، البحر الأحمر) وميناء بورتسودان، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها تلك الولايات ومدى تأثرها بالوضع الاقتصادي، وأعلنت اللجنة عزمها زيارة البنك المركزي للوقوف على سير العمل فيه واستيقاء المعلومات حول الوضع بالبلاد من مصادرها لتمكين اللجنة من القيام بدورها الرقابي.
وقال رئيس اللجنة وزير المالية الأسبق علي محمود في تصريحات صحافية، إن لجنته وضعت برنامجاً متكاملاً لزيارة الولايات المعنية، وأشار إلى أن اللجنة أرسلت خطاباً لولايتي غرب كردفان والبحر الأحمر حول تفاصيل الزيارة. وأوضح محمود أن لجنته ستشكل وفوداً لزيارة الولايات المعنية بعد رد ولاة الولايات على الخطابات التي تحوي برنامج الزيارة.
صحيفة اليوم التالي