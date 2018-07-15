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عالمية

2018/07/15

2018/07/15


نتنياهو يتصل هاتفيا بترامب ويبحث معه ملفي سوريا وإيران


نتينياهو - ناتنياهو -

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أنه بحث الملفين السوري والإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل اجتماع الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماعه بأعضاء حكومته الإسرائيلية: “إنني تحدثت هاتفيا مع ترامب، وإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكد مجددا التزامه ودعمه لإسرائيل”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الروسي بوتين الاثنين في عاصمة فنلندا، هلسنكي، وسيستغرق لقاؤهما نحو ثلاث ساعات تشمل المؤتمر الصحفي المشترك عقب القمة.

عربي 21

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