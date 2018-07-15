كوش نيوز: الدولار يسجل رقم قياسي جديد امام الجنيه السوداني فى السوق السوداء

إرتفعت أسعار العملات الأجنبية في السودان مقابل الجنيه السوداني ،يوم الأحد 15 يوليو 2018 في السوق الموازي، ومع إفتتاح تعاملات الأسبوع وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 42.30 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 11.28 جنيه.
يوم الخميس 12 يوليو 2018 في السوق الموازي، ومع ختام تعاملات الأسبوع وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 42.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 11.20 جنيه.
وبإطلاع محرر (كوش نيوز) على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018م، 27.0221 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1480 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.2739 جنيهاً.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)