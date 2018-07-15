نصائح لعلاج النسيان منها الحصول على ساعات كافية من النوم

هل تنسى باستمرار أين وضعت مفاتيح سيارتك؟ وأين وضعت متعلقاتك الشخصية؟ ولا يمكنك تذكر أسماء الأشخاص الذين تقابلهم.. أنت لست وحدك، فالجميع ينسى الأشياء من حين لآخر ومع ذلك يجب عدم الاستخفاف بالنسيان أو ضعف الذاكرة، لأنه قد يكون له أسباب أخرى، فى هذا التقرير نقدم لك مجموعة نصائح لعلاج النسيان، وفى حالة أنك لا زلت تنسى يجب أن تلجأ للطبيبب لمعرفة السبب وعلاجك، بحسب ما ذكر الموقع الطبى”Mayo clinic”.
نصائح لعلاج النسيان، هى:
اجعل ذهنك نشط دائماً
كما يساعد النشاط البدنى على الحفاظ على شكل جسمك، تساعد الأنشطة المحفزة عقلياً على الحفاظ على صحة دماغك، ويساعد على علاج فقدان الذاكرة، ومن هذه الأنشطة: حل الألغاز والكلمات المتقاطعة، تعلم العزف على آلة موسيقية، اتخذ طريقاً مختلفاً عند القيادة لمنزلك.
تواصل مع الآخرين بشكل منتظم
يساعد التفاعل الاجتماعى على تجنب الإجهاد والتوتر والاكتئاب، اللذين يسببان فقدان الذاكرة، لذا ابحث عن فرص للقاء مع أصدقائك خاصة إذا كنت تعيش بمفردك.
كن منظماً
من المرجح أن تنسى الأشياء إذا كان منزلك مزدحماً ومليئا بالأشياء، لذا يمكنك تدوين المهام والمواعيد والأحداث فى دفتر ملاحظات خاص بك، وخصص مكاناً تضع فيه أوراقك المهمة ومفاتيحك ومحفظتك، ويمكنك أن تربط الأشياء التى تريد تذكرها بشىء يجعلك تتذكرها مثل: أغنية أو غيرها.
النوم بشكل جيد
يلعب النوم دوراً مهماً لمساعدتك على تقوية الذاكرة، لذا اجعل الحصول على قدر كافٍ من النوم أولوية، ويحتاج البالغين من 7-9 ساعات من النوم يومياً.
اتباع نظام تغذية صحى
قد يكون اتباع نظام تغذية صحى جيد للدماغ، لذا تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مع اختيار مصادر البروتين قليلة الدهون مثل: الأسماك واللحوم الخالية من الدهن والدواجن الخالية من الجلد، كما أن شرب الكحوليات يؤدى إلى فقدان الذاكرة.
جعل الرياضة جزءاً من روتينك اليومى
النشاط البدنى والرياضة يزيد تدفق الدم إلى الجسم كله، بما فى ذلك الدماغ، وهو ما يساعدك على الحفاظ على ذاكرة حادة، وتوصى دائرة الصحة والخدمات الإنسانية بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من الأنشطة الرياضية المعتدلة مثل: المشى السريع، أو 75 دقيقة فى الأسبوع من الجرى، وإذا لم يكن لديك وقتاً للتمرين يمكنك المشى 10 دقائق سيراً على الأقدام يومياً.
علاج الأمراض المزمنة
اتبع توصيات طبيبك فى علاج الحالات المرضية المزمنة مثل: الاكتئاب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول، السكرى، مشاكل الكلى أو الغدة الدرقية، من الأفضل أن تعتنى بنفسك حتى تكون ذاكرتك أفضل وكذلك راجع الأدوية التى تتناولها فقد يكون أحد آثارها الجانبية النسيان وناقش الأمر مع طبيبك.
متى تطلب مساعدة الطبيب عند النسيان؟
إذا كنت قلقاً بشأن فقدان الذاكرة، خاصة إذا كان يؤثر على إكمال أنشطتك اليومية المعتادة تحدث إلى طبيبك مع القيام بفحص جسدى مع إجراء اختبارات التحقق من الذاكرة ومهارات حل المشكلات.
اليوم السابع