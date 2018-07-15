اتحاد المدارس الخاصة يهدد بتجميد العام الدراسي

هدد اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، بتجميد العام الدراسي حال تنفيذ وزارة التربية والتعليم أي عقوبات ضد المدارس بشأن الرسوم الدراسية، وتحميل الوزارة تبعات ما يحدث، في وقت شكا مديرو عدد من المدارس الخاصة بأم درمان من ارتفاع فاتورة المياه وانتقدوا قرار هيئة مياه ولاية الخرطوم الذي يقضي بزيادة رسوم المياه إلى ألف جنيه شهريا بدلا من 250 جنيهاً. وطالب الاتحاد في تعميم صحفي مدارسه بعدم التعاون في تنفيذ أي قرار بإرجاع الرسوم إن لم تتجاوز المدرسة القيمة المتفق عليها، واتهم الوزارة بالنكوص عن الاتفاق الذي تم بين الوزير والاتحاد والقاضي بزيادة الرسوم الدراسية ما بين 500 إلى 3000 جنيه للنص القومي، والالتزام بالجلوس لاحقاً لتحديد نسبة الزيادة للتعليم العالي لمواجهة زيادة تكاليف التشغيل والجبايات الجائرة. وقال صديق موسى علي مدير مدرسة المبروكة بأم درمان لـ(اليوم التالي)، إن الهيئة تقرر دون مراعاة لأي قوانين، وأضاف “اضطررنا لدفع نصف المبلغ للحصول على المياه التي انقطعت عنا”.
الخرطوم – أميرة صالح
صحيفة اليوم التالي