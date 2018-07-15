تعاون بين السودان وكينيا في مجال التعليم

أكد السودان وكينيا على أهمية التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وتوطيد العلاقات الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الدكتورة سمية محمد أحمد أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بمكتبها ظهر اليوم بسفير جمهورية كينيا بالخرطوم بحضور د. طارق محمد نور مدير العلاقات الخارجية بالوزارة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على زيارة د. سمية أبو كشوة لكينيا في أغسطس المقبل على رأس وفد من الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي في البلدين تؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية علماً بأن البلدين تربطهما علاقات قديمة وأزلية في شتى المجالات.
سونا.