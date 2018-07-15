أحمد سعد يوجه بمتابعة تنفيذ حوافز المغتربين

وجه وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر بتضافر الجهود بين قوات الشرطة وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لتنفيذ حوافز المغتربين للاستفادة من مدخراتهم فى الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع التنسيقى بين قوات الشرطة وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، واستعرض الاجتماع تقريراً عن هندسة الإجراءات وتوحيد النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المغتربين، قدمه مدير عام الشرطة. كما وجه الوزير بتكوين لجنة مصغرة من قوات الشرطة وجهاز المغتربين لمتابعة أمر تنفيذ حوافز المغتربين.
سونا.
2 التعليقات
اشرف
2018/07/15 at 10:02 م (UTC 3) رابط التعليق
ما يا انتو تقولو الحوافز يا نحن ننسى الفكرة،
شنو كل مرة جايينا مسؤل ناطي شابكنا حوافز المغتربين وبدون أي تفاصيل كأنو في الأمر شيء مريب ونية بطالة وهذا ما نتوقعه كمغتربين
احمد
2018/07/15 at 10:11 م (UTC 3) رابط التعليق
هههه والله كفيت ووفيت يااشرف ّّ
دا الكلام الصاح كلمات بصيته وموفيه مافي داعي للف والدوران