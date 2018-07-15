الآن صديق بوتين الملياردير وتركيا ومصر يصبحون هم شخصيات المسرحية في بورتسودان

إعراب المراحل
وعجز عن معرفة معنى الأحداث الآن هو ما يقود كل الناس.
> والعجز هذا عن المعرفة يصنع العجز الآخر .. العجز عن الرد.
> وبوتين ومصر وكأس العالم ومحاكم الاقتصاد والتهريب وأحداث إثيوبيا وإريتريا (وناسا) وامريكا .. نثار ما يدهشك فيه هو أنه أحداث لكل منها شكل الحرف = أ ب ت ث = كل منها مختلف.
> ثم هي باختلافها هذا شكل واحد لكلمة واحدة.
> وبورتسودان والسودان ومصر.. والزمن (السنوات الخمسين الماضية وما جرى فيها) أشياء هي مشاهد قصة واحدة.
> وناسا وروسيا وبورتسودان ومصر ما بينها يقدم شرحاً لحدث صغير.
> وفي الشهور الماضية يتكرر الخبر النعسان (سفن مصرية تخرب المواقع المرجانية في بورتسودان).
> خبر صغير لكن.
> مصر تستقبل (٥) ملايين سائح روسي كل عام ومثلهم من العالم يتابعون اماكن الغوص وملياردير روسي يشرع في تحويل بورتسودان إلى اعظم منطقة غوص في العالم.
> (وأعظم منطقة غوص) كلمة يعرفها العالم أول الستينيات.. أول الستينيات ايام السباق الامريكي الروسي للوصول إلى القمر.
> وامريكا تبحث عن منطقة تغرس فيها كبسولة.. وفي الكبسولة رواد الفضاء بحيث تتطابق اجواء الكبسولة مع اجواء سفينة الفضاء.
> وجعلوا الكبسولة سراً في بورتسودان.. وفيها رواد فضاء ظلوا تحت الماء لأربعين يوماً.
> وهناك اكتشفوا ان بورتسودان تتمتع بقاع لا مثيل له في العالم.
> واهل الستينيات يذكرون (جاك كوستو) صاحب اشهر سفينة تجوب العالم.
> وكوستو كان هناك في بورتسودان.. واغرب شخصية كانت معه.
> (سورس) الملياردير الذي له قصة غريبة جداً مع نمور آسيا.
> والآن صديق بوتين الملياردير وتركيا ومصر يصبحون هم شخصيات المسرحية في بورتسودان.
> فمصر تجد ان بورتسودان سوف تجذب إليها السياح الروس بعد التقارب الروسي السوداني.. وبعد اكتشاف الروس لاعظم منطقة غوص في العالم.
> الاكتشاف الذي يجعل صديق بوتين يقيم الآن مدينة سياحية هناك.
> ومعرفة مصر لهذا تجعل مصر تقوم بتخريب الجزر المرجانية هذه.. بزيارات سفن لها مآرب تحت الماء.
> ومصر تطلق الشائعات بأن روسيا تقيم قاعدة عسكرية و…
> حكاية بورتسودان تعني أن الحرب منذ الستينيات وحتى اليوم حرب واحداث لا يعلم الناس عنها مثقال حبة.
> والصور ترسم معني جهلنا بالاحداث.
> وبعض معاني الاحداث هذه هو.
> في الستينيات ما يتألق في مصر= والعالم العربي يومئذٍ ترلة لمصر= ما يتألق في مصر هو.
> الغناء.. أم كلثوم، عبد الحليم، فيروز وألف حنجرة طروب…
> والقصة .. ونجيب ويوسف ادريس ومصطفى محمود.. وألف نجم آخر.
> والمسرح.. وكرة القدم..
> وكل ما يمكن ان يجعل العالم العربي يرقص.
> يرقص.. بينما إسرائيل تكمل الخطوة الثانية عسكرياً وامنياً لالتهام فلسطين.
> في السبعينيات مثلها.
> في الثمانينيات مثلها.
> في التسعينيات الغرب / وفي مرحلة من الهدم المعنوي / يقول لنا الغرب.
> لا أمل عندكم.
> اسلحة.. ؟.. نحن نتخطاكم بملايين السنين.
> علوم؟ مثلها.
> ثروة.. مثلها.
> تنظيم مجتمع مثلها.
> ونحن ننطح الحائط.
(٣)
> مرحلة الكشف هذا ــ كشف التفوق الخيالي هناك الذي يصنع العجز الخيالي هنا ــ كانت تبدأ بضربة افغانستان.
> وما حدث معروف.. وتراجعوا.
> ثم ضربت العراق عام ٢٠٠٣م.. وطحن كامل وعجز كامل.
> والآن مرحلة سوريا تعقبها/ ومعها مرحلة السعودية وإغراقها في اليمن (الآن ما يجري هو تدبير إغراق السعودية في سوريا).
(٤)
> ومن نافذة الخراب تطل خطوات إريتريا/ وإثيوبيا/ مصر.. السودان.
> وصناعة العجز في نفوس الناس مرحلة الجسر إليها هو أهل المواقع الإسفيرية.
> من يقرأ كتابات المواقع يصاب بالغم والحزن.
> لكن..
> مرحلة أفغانستان والانطلاق هناك لإعلان ضربة العجز الأخيرة تفاجأ عندنا بالقاعدة والمقاومة المذهلة.
> مرحلة طحن سوريا الآن تفاجأ بالمنظمات والمقاومة المدهشة (قبل التسلل إلى جوفها وافسادها).
> الآن مرحلة إغراق السعودية ودول التحالف معها تفاجأ بشيء نحكيه.
> الغريب أنه يبدأ من شرق إفريقيا وتحت الأرض ما يجري بعضه هو.
> إغراق السعودية والخليج في العجز الاقتصادي الذي يتدفق الحديث عنه هذه الأيام.
> وحين يرتبط اسم السعودية بالعجز الاقتصادي يصبح للمشهد عمق عجيب.
> ثم تأتي مرحلة شرق إفريقيا الآن ومرحلة السودان.
> والمرحلة تفاجأ بسودان مدهش يعمل الآن تحت الأرض.
> ونحكي ما يمكن حكايته والحرب في بداياتها.
ومعذرة للألغاز فلا السطور تتسع للشرح.. ولا كل ما يعرف يقال.
إسحق فضل الله
الانتباهة