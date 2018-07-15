زوجة عبدالغفار الشريف: لا نريد غير محاكمة عادلة

شكت زوجة ضابط الأمن عبد الغفار الشريف المعتقل منذ فبراير من تدهور وضعه الصحي ، وقالت وفاء إسماعيل إن زوجها يواجه وضع صحي حرج في المعتقل ، بعدما تعرض في وقت سابق لهبوط حاد في السكر ، ويعاني الشريف وفقاً لزوجته من أمراض القولون و الضغط و السكر .
وطالبت السلطات لإخضاعه لمراجعة طبية عاجلة على أيدي إختصاصيين ، بعدما شكا مؤخراً من أعراض جلطة .
وبحسب صحيفة التيار أبلغت وفاء أنها إقترحت على السلطات إحضار إختصاصي في المكان الذي تختاره سلطات الأمن ، لكنها لم تحصل على إستجابة ، وبشأن التحقيق معه قالت “لا نريد غير محاكمة عادلة” .
وأوقفت السلطات ضابط الأمن الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة السياسية بعد إحالته للتقاعد مباشرة في فبراير الماضي ، في حملة أطلقت عليها السلطات ، “محاربة القطط السمان” ، وإعتقلته السلطات مع عدد من رجال الأعمال أطلق سراح بعضهم وينتظر أن تحال ملفات الفساد إلى المحكمة في غصون إسبوعين وفقاً للنائب العام .
الخرطوم (كوش نيوز)