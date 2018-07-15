كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > زوجة عبدالغفار الشريف: لا نريد غير محاكمة عادلة
الأقسام :

سياسية

2018/07/15

2018/07/15


زوجة عبدالغفار الشريف: لا نريد غير محاكمة عادلة



شارك الموضوع :

شكت زوجة ضابط الأمن عبد الغفار الشريف المعتقل منذ فبراير من تدهور وضعه الصحي ، وقالت وفاء إسماعيل إن زوجها يواجه وضع صحي حرج في المعتقل ، بعدما تعرض في وقت سابق لهبوط حاد في السكر ، ويعاني الشريف وفقاً لزوجته من أمراض القولون و الضغط و السكر .

وطالبت السلطات لإخضاعه لمراجعة طبية عاجلة على أيدي إختصاصيين ، بعدما شكا مؤخراً من أعراض جلطة .

وبحسب صحيفة التيار أبلغت وفاء أنها إقترحت على السلطات إحضار إختصاصي في المكان الذي تختاره سلطات الأمن ، لكنها لم تحصل على إستجابة ، وبشأن التحقيق معه قالت “لا نريد غير محاكمة عادلة” .

وأوقفت السلطات ضابط الأمن الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة السياسية بعد إحالته للتقاعد مباشرة في فبراير الماضي ، في حملة أطلقت عليها السلطات ، “محاربة القطط السمان” ، وإعتقلته السلطات مع عدد من رجال الأعمال أطلق سراح بعضهم وينتظر أن تحال ملفات الفساد إلى المحكمة في غصون إسبوعين وفقاً للنائب العام .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.