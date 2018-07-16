السودان.. نيابة أمن الدولة تُلقي القبض على فضل محمد خير وتحقق في حجم كتلته النقدية

ألقت نيابة أمن الدولة يوم (الأحد) القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك الخرطوم، للتحقيق معه حول الاتهامات المنسوبة إليه بعد رفع الحصانة رسمياً عنه.
وبحسب معلومات (باج نيوز) أن الأجهزة المختصة تسعى إلى تحديد حجم الكتلة المالية والمصرفية لـ”فضل” والتي تُقَدر أنها أكبر من حجم الكتلة النقدية في السودان بحسب الجهات الشاكية.
وتم تعيين خمس فرق من ديوان المراجعة القومي لمراجعة المعاملات المالية والربحية التي أجراها الرجل عبر شركاته أو بنك الخرطوم.
وتندرج بعض التُهم تحت مواد “غسل الأموال، الثراء المشبوه والحرام، تخريب الاقتصاد، التزوير”.
ويحوز بنك الخرطوم على 80% من قيمة التمويل المصرفي الجاري في السودان.
وقيمت السلطات في وقتٍ سابق حجم الكتلة النقدية لفضل بما يقارب 2 مليار دولار، وهو ما نفاه مقربون من الرجل.
وكان فضل هو من بادر بطلب رفع الحصانة عنه، لإجراء تحقيقات معه حول التُهم المنسوبة إليه.
وخلال الأيام الماضية تقدم محامي فضل المحظور من السفر، بطلب تسوية للنائب العام بخصوص شركة “ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية “.
واعتبر المحامي عادل عبد الغني في طلب التسوية أن جميع المخالفات المذكورة في الاتهام، تمت وفق الإجراءات المصرفية المعتادة، ووفق المراحل التي تمر بها عمليات التمويل المصرفي.
وتقدم عبد الغني في طلبه للنائب العام بتصفية العمليتان المصرفيتان، قيمة الأولى فيها “235” مليون جنيهاً وقيمة الثانية “135” مليون جنيهاً وذلك قبل حلول أجلهما، بالإضافة إلى تسوية أخرى في قضية شركة تاركو.
الخرطوم: باج نيوز