عم (ود قلبا): زرت هشام في حراسة نيابة أمن الدولة ووجدته بخير وصحة طيبة

دونت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالسودان بلاغات في مواجهة هشام علي الشهير بلقب (ود قلبا) لإتهامه بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد ودخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية تحت المواد (50/51/53/57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بالإضافة إلى إنشاء ونشر مواقع بقصد ترويج لبرامج وافكار مخالفة للنظام العام والآداب وإشانة السمعة تحت المادتين (15 و17) من قانون جرائم المعلوماتيه لسنة 2007.
وذكرت هيئة الدفاع عن (ود قلبا) اليوم الأحد أنها تقدمت بطلب أمام نيابة أمن الدوله لمقابلة هشام، لكن رئيس النيابه أفاد أن البلاغ قد وضع أمامه للمعلومية صباح اليوم الأحد بعد أن تم تحويله للنيابه، برفقة المتهم يوم الخميس الماضي بالتالي لم يكتمل التحري بعد ، ووعد بالنظر في الطلب يوم الثلاثاء.
وذكرت هيئة الدفاع أن السلطات سمحت لأحمد محمد علي، عم (ود قلبا) بزيارته يوم الأحد في حراسة نيابة أمن الدولة بالعمارات ووجده بخير وصحة طيبة ومعنويات عالية.
الخرطوم: سودان تايمز
1 التعليقات
كيمو
2018/07/16 at 7:45 ص (UTC 3) رابط التعليق
ود حرام خلو يشنقوه
كلب عميل