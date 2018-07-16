بوتن: روسيا تعرضت لـ25 مليون هجوم إلكتروني خلال كأس العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الإثنين، أن بلاده تعرضت لـ25 مليون هجوم إلكتروني خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم، ولم يكشف أي معلومات حول طبيعة الهجمات التي تزامنت مع المباريات التي نظمت في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.
وقال بوتن خلال لقاء مع الأجهزة الأمنية مساء الأحد “في فترة كأس العام تم التصدي لنحو 25 مليون هجوم معلوماتي وغيره من الأفعال الإجرامية على البنية التحتية للإعلام في روسيا وكانت مرتبطة بشكل أو بآخر بكأس العالم”، بحسب ما نقل عنه الكرملين الإثنين.
وشدد على أنه “خلف هذا النجاح، هناك عمل مهم جداً في التحضير والتشغيل والتحليل والإبلاغ، استخدمنا كل قوانا وكان تركيزنا في حده الأقصى”.
واتهمت الدول الغربية مراراً روسيا بشن هجمات معلوماتية عليها. وحذر مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس الأحد، بأن عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الولايات المتحدة في تزايد، ولا سيما تلك الآتية من روسيا. وقال إن “الأطراف الروس وأطرافاً آخرين يحاولون أيضاً استغلال نقاط الضعف في بنانا التحتية الحيوية”.
واتهمت السلطات الأميركية الجمعة 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات.
شبكة الشروق