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ثقافة وفنون

2018/07/16

2018/07/16


نسرين أمين لمي سليم بعد طلاقها: «مبروك وحمدالله على سلامتك»



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وجهت الفنانة نسرين أمين، رسالة للفنانة مي سليم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قالت فيها: “مي حبيبتي وصاحبتي يا أجمل وأحلى وأطيب مي.. مبروك، وحمدالله على سلامتك”، وتأتي تلك الرسالة بعد طلاق “مي” مؤخرًا.

ويبدو أن هناك خلافات نشبت بين مى سليم ووليد فواز منذ أيام، أسفرت عن انفصالهما بعد زواج 25 يومًا فقط، وأكد وليد الانفصال من خلال حسابه الرسمى على إنستجرام.

يذكر أن وليد فواز ومى سليم عقدا قرانهما يوم 20 يونيو الماضي بالسفارة الأردنية، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما أثناء تصويرهما مسلسل «الرحلة»، الذي عرض في رمضان الماضي.

بوابة فيتو

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