صور البشير وحرمه من داخل ملعب “لوجنيكي” بموسكو تشعل صفحات التواصل الإجتماعي

سيطرت صور الرئيس السوداني وحرمه السيدة الأولى “وداد بابكر” من داخل ملعب “لوجنيكي” الذي شهد مباراة نهائي كأس العالم 2018 بين كرواتيا وفرنسا، على منصات التواصل الإجتماعي منذ مساء يوم الأحد، وحققت إنتشاراً غير مسبوق.
وظهر من خلال الصور بحسب رصد محرر النيلين جلوس الرئيس البشير على مسافة قريبة من الرئيس الروسي بوتين والفرنسي ماكرون، وعدد من الشخصيات الهامة.
2 التعليقات
ودالنيل
2018/07/16 at 1:08 م (UTC 3) رابط التعليق
هههههههههههه قال علي مسافة قريبة من بوتين وماكرون
دحين الرهاب داك ما عمك
😛😛😛😛
قال علي مسافة قريبة قال؟؟؟!!!!!
البروف
2018/07/16 at 1:11 م (UTC 3) رابط التعليق
صور البشير بقت تذكرنا بصور فضولي