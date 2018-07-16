جوبا تمنح “الكاردينال” نفط خام بملايين الدولارات

لجأت حكومة الجنوب إلى دفع مستحقات لشركة “الكاردينال للإستثمار المحدودة” والمملوكة لرجل الأعمال أشرف الكاردينال عبر دفعات من النفط الخام نسبة لمعاناة الدولة الوليدة من شح السيولة، وحصلت المصادر على معلومات بوجود خطاب بعثت به وزارة البترول في دولة الجنوب، معنون إلى أشرف سيد أحمد الحسين، رئيس مجلس إدارة شركة “الكاردينال” يقضي بإعتماد دفع الفاتورة المستحقة للشركة الإستثمارية على حكومة الجنوب، عبر دفعيات مجدولة من براميل النفط الخام، ووفقاً للخطاب، فقد وجه رئيس دولة الجنوب، سلفاكير ميارديت، عبر مدير مكتبه ماييك دينغ، بتصديق مبلغ مالي من النفط الخام لشركة الكاردينال في الفترة من 2018 -2019، وطبقاً لمحللين إقتصاديين، فان قيمة النفط المصدق من قبل حكومة الجنوب لشركة الكاردينال، يصل إلى ملاييين الدولارات بحسب آخر لحظة.
الخرطوم (كوش نيوز)