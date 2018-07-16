الرئيس السيسي في الخرطوم بالخميس

يبدأ الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي يوم الخميس المقبل زيارة رسمية للبلاد تمتد ليومين تعتبر الأولى من نوعها منذ فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بدورة جديدة، وعلمت مصادر دبلوماسية مصرية أن الزيارة تمتد ليومي الخميس والجمعة وان وفد المقدمة وصل الخرطوم أمس.
وسيعقد الرئيس البشير مع نظيره السيسي قمة رئاسية بالقصر الجمهوري بحضور وزراء الخارجية والمياة والكهرباء وتتصدر أجندة القمة العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة ملف المياه وقضية الحدود بين البلدين على رأسها قضية حلايب وشلاتين، ومن المنتظر أن يقف الرئيسان على مدى تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بجانب الوقوف على الوضع بدولة الجنوب بحسب آخر لحظة، وما وصلت إليه المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم برعاية الإيقاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Atbarawiyah
2018/07/16 at 1:46 م (UTC 3) رابط التعليق
يا ساتر اللهم سلم يا رب