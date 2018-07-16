رقم مرعب .. “بوتين”: منعنا 25 مليون هجوم ونشاط إجرامي خلال المونديال

أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن موسكو أجهضت نحو 25 مليون هجوم إلكتروني وأنشطة إجرامية أخرى ضد بنيتها التحتية، خلال استضافتها لمونديال 2018.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “خلال فترة كأس العام تم التصدي لنحو 25 مليون هجوم معلوماتي، وغيره من الأفعال الإجرامية على بنى الإعلام في روسيا، وكانت مرتبطة بشكل أو بآخر بكأس العالم”.
وأدلى “بوتين” بهذه التصريحات -بحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية”- خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي مساء الأحد، بعد انتهاء البطولة مباشرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واختتمت فعاليات نهائيات كأس العالم 2018، الأحد، بتتويج منتخب فرنسا باللقب على حساب نظيره الكرواتي في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2.
ولم يكشف الرئيس الروسي أي معلومات حول طبيعة هذه الهجمات الإلكترونية، التي تزامنت بحسبه مع مباريات كأس العالم التي نظمت في روسيا بين 14 يونيو و15يوليو في 11 مدينة و12 ملعباً.
وشدد “بوتين” على أنه “خلف هذا النجاح، هناك عمل مهم جداً في التحضير والتشغيل والتحليل والإبلاغ، استخدمنا كل قوانا وكان تركيزنا في حده الأقصى”.
يشار إلى أن دولاً غربية كانت قد اتهمت مراراً روسيا بشن هجمات معلوماتية عليها، وحذر مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، الأحد، بأن عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الولايات المتحدة في تزايد، ولا سيما تلك الآتية من روسيا.
وقال إن “الأطراف الروس وأطرافاً آخرين يحاولون أيضاً استغلال نقاط الضعف في بنانا التحتية الحيوية”.
واتهمت السلطات الأمريكية الجمعة 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي، خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.
صحيفة سبق