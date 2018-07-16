هجوم انتقامي.. قرويون يقضون على 292 تمساحا بإندونيسيا

ذبح قرويون إندونيسيون مسلحون بسكاكين ومطارق وهراوات 292 تمساحا انتقاما من مقتل رجل هاجمه تمساح في مزرعة لتربية التماسيح.
ونشرت وكالة أنتارا للأنباء صورا ظهرت فيها التماسيح ملطخة بالدماء ومكدسة في كومة كبيرة بمنطقة سورونغ في إقليم بابوا الغربية بشرق البلاد، بعد أن دخل القرويون المزرعة بعد دفن الرجل يوم السبت وقتلوا كل التماسيح فيها.
وقال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في بابوا الغربية باسار مانولانغ إن رجلا في الثامنة والأربعين من عمره دخل مزرعة التماسيح، وكان غالبا يجمع العشب لإطعام ماشيته عندما تعرض للهجوم.
وأضاف أن المزرعة حصلت على تصريح في 2013 لتربية تماسيح المياه المالحة وتماسيح غينيا الجديدة المحمية، من أجل الحفاظ على نوعها، وأيضا سمح التصريح للمزرعة بالاستفادة من بعض هذه الحيوانات، وأن أحد الشروط كان عدم إيذاء تلك الزواحف للسكان.
وأكد أنه لمنع تكرار ذلك يتعين على صاحب تصريح المزرعة أن يؤمنها، وأشار إلى أن وكالته تتعاون مع تحقيق الشرطة، وأكد في نهاية حديثه أن التماسيح مخلوقات وتحتاج للحماية أيضا.
المصدر : الجزيرة