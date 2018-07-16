إطلاق المبادرة القومية لدعم هيكلة الصمغ العربي

دعت غرفة المصدرين والمستوردين، باتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان إلى ضرورة مساندة مبادرة المشروع القومي لدعم هيكلة الصمغ العربي، الهادف إلى إعادة تأهيل الغابات المنتجه للصمغ لزيادة الإنتاج كماً وجودة.
وقال رئيس الغرفة يوسف حبيبي، فى تصريح صحفي أمس، إن المبادرة تهدف إلى التوسع في العمليات الإنتاجية وزيادة الكميات المنتجة، وفقاً للمواصفات العالمية واحتياجات السوق العالمي، لأن سلعة الصمغ صارت تعتبر مورداً استراتيجياً للأسواق العالمية، منوهاً إلى نجاح التجربة التي تم تنفيذها للمشروع في مرحلته الأولى لعدد من الشركات والتي تمثلت في التعاون والتعامل المباشر بين المنتج والمستثمرين. وذكر حبيبي، أن التجربة المنفذة جاءت بالتنسيق مع بعض الشركات وحققت نجاحاً كبيراً، وأنها حالياً أصبحت مبادرة قومية نسعى لتثبيتها ووضع الأسس الضامنة لرفع مستويات النجاح، داعياً منسوبي غرفة المصدرين والمستوردين والشركات العاملة فى مجال الصمغ العربي ، للانضمام لمبادرة مشروع دعم هيكلة الصمغ العربي لحفز المنتج من خلال التمويل والشراء لزيادة العائد والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطني.
صحيفة السوداني.