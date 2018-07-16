“جنرال إلكتريك” الأمريكية تعرض مساعدتها الفنية للسودان

أعلن مدير شركة التوليد الحراري المهندس محمد ود الراجل، أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، أبدت رغبتها في دخول سوق توريد محطات التوليد الحراري في السودان، مشيراً إلى أنها قدمت مبادرة بتقديم أيِّ دعم فني للبلاد.
وقالت الشركة إنها تتابع عطاءات محطات التوليد الحراري التي أعلنت في السودان لمحطتي الباقير والفولة الرديفتين، وأعلنت أنها تُقدِّمُ عروضها بالشراكة مع مقاولي تركيب.
وكشف ود الراجل، أنه قام بزيارة لمصانع الشركة للتوربينات والمولدات، حيث يتم تصنيع التوربينات والمولدات البخارية والغازية ولمحطات التوليد النووي من حجم 50 إلى 1400 ميغاواط، كما استمع لعرض توضيحي من مدير الإنتاج ومدير التنمية التجارية والمدير المالي للشركة.
الجدير بالذكر أن السودان اتجه للشركات الآسيوية في فترة تطبيق المقاطعة الأمريكية للسودان، حيث تم توريد محطات حرارية من تايلاند والصين والهند، ومن المتوقع أن يصل وفد من الشركة الأمريكية للسودان في الفترة القادمة.
صحيفة السوداني.