موغيريني: أمريكا ستبقى حليفتنا وآمل أن يناقش ترامب وبوتين التحكم بالسلاح النووي

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبقى حليفة لأوروبا، معربة عن أملها أن يناقش الرئيسين الأمريكي والروسي مساعي الحد من انتشار السلاح النووي.
قالت موغيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل، أعقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد، “الولايات المتحدة دولة صديقة بالنسبة لأوروبا والاتحاد الأوروبي، وستبقى صديقة وحليفة”.
وعن القمة الجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي بفنلندا، قالت موغيريني، “آمل أن يتم الاتفاق بين ترامب وبوتين على نقطة واحدة، هي محاولة التحكم بالأسلحة النووية في العالم”.
وتجري الآن في هلسنكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة. ويعتزم الزعيمان بوتين وترامب مناقشة جوانب تنمية العلاقات بين البلدين والعديد من القضايا الراهنة. وقضى الرئيسان ساعتين و10 دقائق من المباحثات المغلقة. وحسب جدول الأعمال سيقضي الجانبان 45 دقيقة في اجتماع موسع. وفي الختام سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا.
سبوتنك