دعوة لسوق مشترك بين السودان ودولة جنوب السودان

دعا النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الفريق تعبان دينق قاي للتكامل الاقتصادي بين السودان وبلاده وقيام سوق السودان المشتركة أسوة بسوق الكوميسا.
وأكد خلال لقائه وفد أمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني أن حكومة جنوب السودان ستدعم جهود التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لتحقيق السلام في السودان، وقال إن الإعلام ينقل صورة مختلفة عن الواقع الموجود بالجنوب، مشيراً لخلو جوبا من المعارضة والحركات المسلحة السودانية.
من جانبه أوضح نائب رئيس الوفد هيثم محمود أن اللقاء تناول مبادرة شباب المؤتمر الوطني لدعم السلام بجنوب السودان وعقد ملتقى شبابي يجمع شباب الدولتين لمناقشة القضايا المشتركة ودعم جهود السلام بدولة جنوب السودان.
صحيفة السوداني.