بدعم من دولة الإمارات منظمة الوابل الصيِّب تدشن مشروع (تكتك) للدعاة والمعلمين بالسودان

امتدح أحمد محمد عثمان المفوض العام للعون الإنساني بالإنابة إسهامات منظمة الوابل الصيِّب في المجالات الدعوية والتعليمية والإغاثية ، وقال لدى مخاطبته احتفال المنظمة بتسليم (10) تكتك للدعاة والعلماء والمعلمين أمس بمقر المنظمة بجبرة ، تحت شعار (بارك الله لك في أهلك ومالك ؛ دلني على السوق) ، قال إن المنظمة تعمل وفق خطة الدولة الرامية لتمليك المحتاجين وسائل الإنتاج بدلاً عن تقديم الدعم والمعونات ، مشيراً لأهمية تحول ثقافة العطاء المادي إلى تمليك وسائل الإنتاج لتصبح الأسر منتجة وليست مستهلكة .
إلى ذلك قال د. عماد الدين بدوي مصطفى رئيس مجلس الإدارة التنفيذية للمنظمة إن المشروع يأتي تنفيذاً لموجهات نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن وتوجيهه منظمات العمل الطوعي السعي لدعم مشروعات التنمية والتشغيل . وتابع بدوي إن المشروع بدعم سخي من جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية الشقيقة إمارة دبي ، عبر الشريك الوطني منظمة الإحسان الخيرية بالسودان ، بتكلفة مليون جنيه سوداني ، لافتاً إلى استفادة شريحة الدعاة والمعلمين محدودي الدخل بولايات: (الخرطوم ، الجزيرة ، القضارف ، سنار ، النيل الأزرق ، نهر النيل ، الشمالية ) من المشروع إعفافاً للنفس ، وإعانة على سبل العيش الكريم
وحضر حفل التوزيع د.عبد المنعم عثمان صبير إنابة عن رئيس المنظمة ورئيس مجلس إدارة المنظمة د.عماد الدين بدوي مصطفى ، وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية ، والدعاة وطلبة العلم المستفيدين من المشروع وجمع من الحضور .
يذكر أن منظمة الوابل الصيب نفذت في الفترة السابقة مشروع الدورات التربوية التثقيفية الصيفية بعدد (10) دورات بـ(9) ولايات ، استفاد منها (300) طالب من المرحلة الثانوية .
الخرطوم : عمر عبد السيد
1 التعليقات
ابو احمد
2018/07/16 at 9:54 م (UTC 3) رابط التعليق
هذا مشروع بيانات بارك الله فيكم