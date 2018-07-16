الوطني: مبارك الفاضل أصبح شريكاً غير مؤتمن

اتهم عبد السخي عباس، عضو لجان الحوار في المؤتمر الوطني، مبارك الفاضل وزير الاستثمار بحكومة الوفاق الوطني، بتعمد الإساءة للحزب، وأنه بات شريكا غير مؤتمن. وقال عبد السخي في حديثه لـ(اليوم التالي) إن تصريحات مبارك الفاضل بشأن وقوف قيادات بالحزب وراء الأزمة بهدف إيذاء الحكومة، يعد ضربا من التخرسات، وإن ما ذهب إليه الفاضل مجرد حديث سياسي لا علاقة له بالاقتصاد.
وقال عباس “صحيح توجد أزمة اقتصادية وتسعى الدولة لمعالجتها لكن لا توجد قيادات داخل الحزب تعمل لإضعاف الحكومة”، منوها بأن الوطني حزب متماسك وموحد تحت قيادة مدركة للتحديات.
اليوم التالي.