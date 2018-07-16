كالت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلق على نفسها لقب (يسو) خلال تسجيلها المباشر على يوتيوب – كالت العديد من الشتائم التي اعتبرها البعض خارجة عن نطاق الأدب واللياقة تجاه احدى المتابعات لمنشوراتها على مواقع التواصل وذلك بحسب تعليقات من المتداخلة تعظها فيها بحسب ما ذكرت في معرض ردها على مواعظ صاحبة التعليق.
هذا وقد جاءت من المتابعين العديد من الردود الساخطة والمستنكرة لاسلوب (يسو) وردوا عليها بمزيد من التعليقات المستنكرة والغاضبة على أسلوبها الذي بدأ للبعض مستفزاً ولا يتماشى مع السلوك وأدب الفتاة السودانية متسائلين عن وجود من يزجرها من الرجال.
يذكر أن ظاهرة الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تنامت مؤخراً بعد أن وجدت استجابات كبيرة من الشباب من الجنسين حيث حظيت تسجيلاتهن بزيارات ومتابعات كبيرة رفعتهن إلى مصاف النجمات في مواقع التواصل الاجتماعي ولعل أبرزهن نجمة سودانية 24 آلاء المبارك المشهورة بلوشي إضافة لمس (يسو) كما تطلق على نفسها.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: شتائم فاتنات مواقع التواصل الاجتماعي تثير سخطاً واستنكاراً بين المتابعين