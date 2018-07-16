الفضائيات السودانية تنتقل للبث عبر”عربسات”

قرر اجتماع ضم مديري القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة والحكومية، بحضور وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، الإثنين، الانتقال إلى البث عبر أقمار منظمة الاتصالات الفضائية العربية المعروفة اختصاراً بـ”عربسات” بشكل جماعي.
وتقدم مندوب منظمة الاتصالات الفضائية “عربسات” بعرض حوى ميزات تفضيلية في النواحي المالية والفنية. وشدد الاجتماع على ضرورة أن تتم مراعاة الالتزامات القانونية لعدد من القنوات تجاه الأقمار الأخرى.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه بلال، الأوضاع المالية التي تعاني منها القنوات الفضائية لجهة التزاماتها تجاه أقمار البث الفضائية، وأعلن الوزير أنه سيبذل كل جهد مطلوب مع الأطراف المعنية في الدولة لتمكين القنوات من الوفاء بالتزاماتها، في ضوء العرض الذي تقدمت به مؤسسة “عربسات”.
وعلى صعيد آخر اتفقت القنوات الفضائية المجتمعة على إنشاء اتحاد مهني يرعى شؤونها ويمثلها لدى الجهات الأخرى، وتقرر تشكيل لجنة تمهيدية برئاسة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، العبيد أحمد مروح، يناط بها بحث الخطوات القانونية التي على ضوئها يتم تشكيل اتحاد للتلفزيونات والإذاعات السودانية.
شبكة الشروق