بالفيديو: علي بلدو يحمل (فيس بوك) إزدياد العجز الجنسي بين الرجال السودانيين ويصف النساء بالبرود

أوضح البروفيسور علي بلدو مستشار الطب النفسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ومنها (فيس بوك) قد أصبح من أدوات ازدياد العجز الجنسي عند الرجال ، وبالمقابل أكد بلدو بأن الفيس بوك أصبح سبباً في إصابة النساء بالبرود الجنسي ، موضحاً بأن الزوجة السودانية أصبحت بلا إحساس وانخفض معدل الاستجابة لديها تجاه زوجها الشيئ الذي أدى إلى الخيانة الزوجية.
وقطع بلدو – في لقاء سابق على الفضائية القومية – قطع بأن أكثر أسباب الخلافات الزوجية سببها الواتساب والفيس بوك ،موضحاً أنه إذا كان هناك خلاف زوجي بدون أسباب ظاهرة فلا بد من البحث في هذه المواقع لأنها تخفي العديد من الأسباب المستترة
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو : مستشار الطب النفسي يحمل (فيس بوك) إزدياد العجز الجنسي بين الرجال السودانيين ويصف النساء بالبرود
3 التعليقات
مهدي
2018/07/17 at 12:25 ص (UTC 3) رابط التعليق
هذا الرجل لا يظهر إلا للنقد
ود النوبة
2018/07/17 at 12:55 ص (UTC 3) رابط التعليق
بدور جنسي بتاع شنو . الناس شغالة غلب في الشارع العام بعد دا تقول لي برود .
ود النوبة
2018/07/17 at 12:57 ص (UTC 3) رابط التعليق
قصدي برود☝