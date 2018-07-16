أبرسي: الحكومة أوصلتنا “الهاوية” وعاجزة عن توفير “7” مليون دولار للغاز

قال عضو البرلمان السوداني رجل الأعمال علي أبرسي إن البلاد تواجه مشكلة سياسات اقتصادية خاطئة أدت لتدهور الوضع في عدة جوانب، وأشار إلى أن السودان وصل النهاية في كل شي سيما الفقر والجوع لجهة أن البلاد تسير في الطريق الخطأ.
وذكر أبرسي في تصريحات صحافية بالبرلمان يوم (الإثنين) إن مشكلة الغاز التي تعيشها البلاد هذه الأيام تعود لعدم مقدرة الحكومة توفير “7” مليون دولار لشراء الغاز، وأشار إلى أن عدد ثلاث بواخر محملة بالغاز توجد حالياً في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر في انتظار توفير الحكومة مبالغ الشراء وأضاف: “الحكومة ما عندها سبع مليون دولار لشراء الغاز وتوجد 3 بواخر الآن في عرض البحر”،
واعتبر أبرسي أن الحكومة تتبع الطريق الخاطئ الذي أوصلهم إلى الهاوية، وطالب بضرورة خلق علاقات ندية مع عدد من الدول قائمة على المصالح المشتركة وقال إنه كان يعتقد أن الحديث عن وجود فساد بمؤسسات الدولة شعارات سياسية “لكن الآن بعد ما حدث وما تم من قبض على المتهمين اتضح وجود فساد”.
الخرطوم: باج نيوز