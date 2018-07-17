بالصورة .. هدية جاستين بيبر لخطيبته بمبلغ خيالي

بعدما أعلن النجم الأميركي جاستين بيبر خطوبته على هايلي بالدوين يحاول هو تعبيره لها عن حبه بشتى الطرق المختلفة كان أبرزها هديته الثمينة لها والتي بلغت 500 ألف دولار.
أهدى النجم جاستين بيبر خطيبته هايلي بالدوين خاتماً ماسياً بلغ 500 ألف دولار من ثم أتبعها بساعة من الماس تتناسق مع الخاتم وتبلغ 140 ألف دولار أميركي
وقد شارك جاستين بيبر جمهوره صورة جمعت يده ويدها عبر حسابه الخاص على انستقرام كشفت عن تناسق الساعة التي ترتديها خطيبته والتي هي هدية منه وعن الساعة التي تخصه لتحصد الصورة الكثير من التعليقات والمشاهدات.
كان نجم البوب الكندي جاستين بيبر قد نشر رسالة عبر حسابه الخاص على انستقرام كشف من خلالها عن مدى سعادته أخيراً لارتباطه بخطيبته هايلي بالدوين وأنه أكثر سعادة اليوم بعد أن قرر الزواج بحبيبته وأن شقيقيه الصغيرين سيشهدان زفاف أكثر صحة ويتمنى كل منهما أن يعيش القصة مثلها .
رسالة جاستين بيبر لخطيبته أثارت غضب متابعي النجمة سيلينا غوميز حبيبته السابقة التي مضت على علاقة به لسنوات طويلة وانفصلت عنه مؤخراً.
صحيفة الجديد