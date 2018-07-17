بالفيديو .. سيدة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي على يد مسئول جمعية خيرية

كشفت سيدة عن تعرضها للتحرش الجنسى من مسئولى بعض الجمعيات الخيرية بمنطقة شبرا الخيمة، مقابل صرف 20 جنيها عن كل طفل.
وأضافت خلال تقرير عرضه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، أن مسئولى إحدى الجمعيات الخيرية حضر إلى منزلها بزعم مساعدتها وأثناء حديثه معها وضع يده في منطقة حساسة بجسدها، مداعبا إياها بقوله: «أنتى أحلويتى.. أنتى بقيت جميلة».
وأوضحت «كثير من السيدات اللاتى يحصلن على مساعدات من الجمعيات الخيرية يتعرضن للتحرش الجنسى، والأعمال المنافية للأداب وهناك من توافق وتخضع لهذه الأعمال وهناك من يرفض الانصياع للمساومة ويكون عقابهن وقف المساعدات، سواء كانت الشهرية أو اللحوم أو السلع الغذائية».
بوابة فيتو