ناشطة في العمل الإنساني: تفتتن بطبيعة دارفور الساحرة وتعدها قبلة للسياحة

عبرت الناشطة في العمل الإنساني السيدة منال هاشم عن سعادتها بزيارة مدينة الجنينة ومدينة زالنجي ومناطق اخرى بدارفور ،وقالت لـ (كوش نيوز) إنها تتوقع أن تكون دارفور قريباً قبلة الاستثمار والسياحة في السودان لأنها تتمتع بكل مقومات ذلك من أرض بكر وخيرات لا تتوفر في كثير من مناطق العالم، بالاضافة الي الطبيعة الساحرة والخلابة والطقس المثالي.
واضافت منال أنها ستعمل للترويج لذلك من خلال كل الفرص والنوافذ التي ستتاح لها داخل وخارج السودان، مقدمة شكرها لكل أهل دارفور وللسلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين وطلاب خلوة الشيخ شعيب على حفاوة الاستقبال والكرم الفياض الذي غمروها به.
وكانت الناشطة منال هاشم قد زارت الجنينة وزالنجي وعدة مناطق بدعوة أخرى بدارفور من قبل منظمة كونسير الإيرلندية في رحلة استغرقت خمسة أيام .
الخرطوم (كوش نيوز)