بالفيديو..تفاصيل جديدة “لفيديو المنشية” تثبت أن الفاحشة التي وقعت بين الشاب والمرأة مكانها الخرطوم ولا علاقة لها بالصومال

اصبح “فيديو المنشية” المتداول بشكل غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين للدرجة التي جعلت البعض منهم يذهب لموقع الحادثة ليثبت للجميع أن الفاحشة وقعت بالفعل بضاحية (المنشية) بالعاصمة السودانية الخرطوم وبالقرب من مبنى السفارة الصينية كما أكد المتحدث في الفيديو.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام نشطاء بتسجيل زيارة لموقع الحدث وتصويره بالفيديو الذي وضح بالفعل أن كل الأحداث تمت بهذا الشارع.
https://www.facebook.com/mohammed.tajelsser/videos/143795079831206/
وكانت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد كذبت الأخبار التي تقول أن الفاحشة تمت بالسودان, حيث فبرك البعض صورة من الفيديو وقالوا أن ما حدث لا علاقة له بالسودان بل واقعة اغتصاب شهدتها الصومال وهو الأمر الذي دفع هؤلاء الناشطين لزيارة الموقع حتى يثبتوا للجميع أن الفاحشة وقعت بالعاصمة السودانية الخرطوم وتحديدا في ضاحية المنشية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين