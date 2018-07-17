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اقتصاد وأعمال

2018/07/17

2018/07/17


مليون جنيه استرليني من الإمارات لترميم المتاحف والآثار بالسودان


المتحف القومي السوداني -متحف

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أعلن مركز آيكروم الإماراتي، أمس (الاثنين)، عن استعداده لتمويل المشاريع السياحية بالسودان، وتأهيل وترميم متاحف البلاد، بمبلغ مليون جنيه استرليني، خلال الفترة المقبلة، وفق المنحة المقدمة من صندوق دعم التراث التابع للمجلس البريطاني.
وامتدح وزير السياحة والآثار والحياة البرية، محمد أبو زيد مصطفى، جهود المؤسسات الإقليمية والعالمية في دعم وتفعيل القطاع السياحي بالبلاد، وبحث الوزير خلال لقائه وفد المركز، بحضور مدير الهيئة العامة للآثار، د. عبد الرحمن علي، كيفية إنفاذ العمل في إعادة تأهيل وترميم كل من متحف شيكان، ومتحف نيالا، بالإضافة إلى متحف بيت الخليفة.

صحيفة اليوم التالي

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