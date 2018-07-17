دقنة: سنرفع الحصانة عن منسوبي الشرطة المتورطين في مقتل سامر الجعلي

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة متعلقة بحادث شارع النيل، التي راح ضحيتها الشاب سامر عبد الرحمن الجعلي، على أيدي أحد منسوبي أفراد دورية للشرطة بعد إطلاق النار عليه.
وقال وزير الدولة بابكر دقنة في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس الأثنين، إن القضية الآن بجميع تفاصيلها بمنضدة النيابة، وأضاف : ” نحن ما عندنا بيها شغلة، كل الحيثيات في النيابة”، وعن رفع الحصانة من المتورطين في الحادثة ، أوضح دقنة أن النيابة لم تطلب من الداخلية رفع الحصانة عن منسوبيها بحسب صحيفة التيار ، وأضاف : ” أولاً هناك تحريات، وبعد ذلك النيابة تطلب من الشرطة برفع الحصانة، وفي الأخير تقوم الشرطة مباشرة برفع الحصانة من منسوبيها المتهمين”.
الخرطوم (كوش نيوز)