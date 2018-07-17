10 أسباب لإصابتك بالدوخة المفاجئة .. تعرف عليها

قد يتعرض الكثيرون للدوخة المفاجئة وقد يصادف ذلك وجودهم فى الشارع مما يعرضهم للإحراج قد يكون ذلك بسبب مشكلة صحية أو ذهنية أو نتيجة بذل مجهود كبير، والتعرض للشمس الحارقة لذلك بالفيدو جراف يقدم اليوم السابع أبرز 10 أسباب للدوخة وفقا لما ذكره موقع emedicinehealth
1:انخفاض ضغط الدم الشديد يسبب الدوخة المستمرة مع الإرهاق والتعب الشديد والغثيان والقىء.
2:انخفاض نسبة السكر فى الدم.
3:اضطرابات فى التوازن والصداع النصفى.
4:الضغط النفسى والتفكير المستر والاكتئاب من أبرز أسباب الدوخة والصداع.
5:الانيميا والضعف وفقدان الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية يسببان الدوخة.
6:التعرض لأشعة الشمس الضارة قد يسبب الارهاق والدوخة والزغللة.
7:التهاب الأذن الأوسطى، يسبب الدوخة المفاجئة مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.
8:عدم ممارسة التمارين الرياضية يعمل على إرهاق الجسم والتعب وضعف النشاط والذاكرة ويسبب الدوخة.
9:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تسبب الدوخة.
10:الحمل، من أبرز أسباب الدوخة وخصوصا فى الشهور الأولى من الحمل.
اليوم السابع