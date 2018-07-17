نيجيريا.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والعواصف إلى 49

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب شمالي نيجيريا إلى 49 شخصا، في حين لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.
وذكر المنسق في وكالة نيجيريا لإدارة الطوارئ (SEMA) الحاج رابع ربيع، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب مقاطعة كاتسينا (شمال) على مدار اليومين الماضين، أدت إلى حدوث فيضانات بالمنطقة.
وأضاف “ربيع” أن الفيضانات أدت إلى مصرع 49 شخصا وفقدان أكثر من 20 آخرين.
وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار نحو 500 منزل، وأن آلاف الأشخاص بقوا دون مأوى.
ولفت ربيع إلى تلف أكثر من 200 رأس من الماشية والأغنام جراء الفيضانات.
وتابع أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة.
وأعرب عن خشيته من ارتفاع أعداد الضحايا.
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