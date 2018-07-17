لجنة التشاور السودانية الفرنسية تلتئم بالخرطوم الأربعاء

تنعقد في الخرطوم الأربعاء اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا في دورتها التاسعة، حيث وصل الخرطوم من باريس مسؤولين رفيعي المستوى ينتظر انخراطهم في مباحثات مع مسؤولي الحكومة عقب اجتماعات اللجنة.
وتعتبر اللجنة واحدة من مستويات التنسيق بين وزارات الخارجية، حيث يتم فيها مناقشة مجالات التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، ويمتد إلى بعض مجالات التعاون الثنائية الأخرى لتشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها بالإضافة إلى تناول القضايا الإقليمية والدولية.
ويترأس الجانب الفرنسي في هذه المباحثات التي تعقد بمقر الخارجية السودانية، مدير عام إدارة أفريقيا والمحيط الهندي بوزارة بوازرة الخارجية الفرنسية ويضم الوفد كذلك المبعوث الفرنسي الخاص وسفيرة فرنسا لدي السودان.
وبحسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر فإن مدير عام الشئون الأوربية والأميركية بوزارة الخارجية سيرأس الجانب السوداني.
وأوضح أن المباحثات تتناول قضايا العلاقات الثنائية في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك التطورات الإقليمية والأوضاع في دول الجوار والجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وتابع ” تشمل المباحثات ايضا التعاون بين الدولتين في المنظمات والمنابر الدولية”.
ويلتقي الوفد الفرنسي في زيارته التي تمتد يومين كبار المسئولين بالدولة لمناقشة قضايا السلام والتنمية والتطورات السياسية والدستورية في إطار الحوار الوطني.
سودان تربيون.