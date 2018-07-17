جوبا تتحفظ على مقترح عنتيبي المعدل

أعربت حكومة جنوب السودان عن تحفظات قوية على مقترح عنتيبي المنقح بشأن القضايا العالقة حول الحكم، وألقت باللوم على الوساطة بسبب تقديمها مقترحات جديدة بدلاً من تطوير الأحكام المتفق عليها.
وتنشئ النسخة المعدلة من مقترح عنتيبي منصب نائب رئيس لتحالف المعارضة في جنوب السودان وتخفض عدد أعضاء الحكومة إلى 35 وزيراً.
وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام مايكل ماكوي لويث إنهم تلقوا المسودة الجديدة بشأن الحكم وأرسلوها إلى القيادة في جوبا للرد عليها.
وقال المسؤول الحكومي “يجب أن تلتزم الوساطة ببنود الاتفاقية بدلا من رفض أو طرح مقترحات جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل وتعديل الأحكام التي تم الاتفاق عليها بالفعل”.
وبدأ الوزير الذي كان يتحدث من الخرطوم إلى تلفزيون جنوب السودان وكأنه فوجئ بمضمون المسودة الجديدة.
وزاد لويث “الطريقة التي كتبت بها الوثيقة تظهر كما لو لم تكن هناك حكومة في جنوب السودان”.
وشدد وزير الإعلام في حكومة جوبا أن الرئيس سلفا كير هو من سيتخذ القرار، وزاد “لكنني أشك في أن يتم التوقيع غدا”. في إشارة الى يوم الثلاثاء.
سودان تربيون.