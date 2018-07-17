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منوعات

2018/07/17

2018/07/17


بالفيديو.. مارادونا مخاطباً محمود عباس: أنا فلسطيني



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التقى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أمس الأحد، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في روسيا عشية المباراة النهائية في المونديال التي توجت فيها فرنسا بالذهب.

حيث نشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية على إنستغرام تجمعه بالرئيس الفلسطيني وأرفقها بتعليق “هذا الرجل يريد السلام لفلسطين لدى الرئيس محمود عباس دولة وحق”.

كما أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلاً: “أنا فلسطيني”.

هذا وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو وثق لحظة العناق بين عباس ومارادونا، حيث أكد نجم كرة القدم الأرجنتينية، دعمه للقضية الفلسطينية.

من جهته قال عباس للنجم الأرجنتيني “أنت الأفضل”، فيما رد مارادونا بالإسبانية وهو يشير إلى صدره “قلبي فلسطيني”.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

 

اخبار ليبيا

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