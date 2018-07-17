اتفاقيات مع شركات سودانية للتنقيب عن الذهب

وقعت وزارة المعادن (4) اتفاقيات امتياز مع شركات سودانية حازت بموجبة على مربعات للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولاية الشمالية ، ووقع وزير المعادن محمد أحمد علي ممثلا للوزارة اتفاقا اليوم مع شركة (علاقات العالمية المحدودة) حازت بموجبه الشركة على مربعي امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية نهر النيل ، ووقع عن الشركة مديرها العام د. يونس عبد الرحمن إسحاق.
كما وقعت الوزارة اتفاقية امتياز أخرى مع شركة ” الستوت للتعدين” والتي حازت مربعا للتعدين بولاية البحر الأحمر والتي وقع عنها ممثل الشركة خالد سيد أحمد ، فيما وقعت الوزارة اتفاقا آخر مع شركة ” هاش للتعدين” نالت بموجبه مربعا للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الأحمر حيث وقع مديرها محمد عبد الله محمد ، كما وقعت الوزارة اتفاقا رابعا مع شركة ” تي دبليو ان ” نالت بموجبه مربع امتياز للتعدين عن الذهب بالولاية الشمالية .
وأكد مندوبو الشركات الموقعة على الاتفاقيات عقب التوقيع حرصهم التام على إنجاز كافة الأعمال الجيولوجية المتعلقة بالبحث والاستكشاف في أقصر فترة زمنية حتى تتمكن الشركات من الوصول لمرحلة الإنتاج ، مؤكدين أن الدولة أصبحت تعول كثيرا على التعدين بقطاعاته المختلفة خاصة قطاع شركات الامتياز.
سونا.