“الوطني” يطرح موضوع تحديد مرشحه للانتخابات الرئاسية

كشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، عمر باسان، عن ابتدار القطاع السياسي بالحزب في اجتماعه، الثلاثاء برئاسة د. عبدالرحمن الخضر ،رئيس القطاع، طرح موضوع تحديد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2020.
وقال باسان في تصريحات صحفية بالمركز العام، إن القطاع وقف على القضايا التي تشغل الساحة السياسية الآن، وهي قضية مرشح المؤتمر الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف ” قضية مرشح الوطني من أهم القضايا التي نقول إن مؤسسات الحزب بهذه المبادرة التي ابتدرها القطاع ستجد حظها من النقاش المتواصل عبر مؤسسات الحزب في القطاع، ثم المكتب القيادي ثم مجلس الشورى لحسمها”.
وأوضح باسان أن هناك كثيراً من الأصوات العالية التي تنادي بإعادة ترشيح، رئيس الحزب، عمر البشير، للرئاسة من داخل صف المؤتمر الوطنى وكثير جداً من القوى السياسية والفعاليات المجتمعية.
إلى ذلك أشاد القطاع السياسي بجهود الحكومة ونجاحها في الصلح والتوحيد بين الأطراف المتصارعة بدولة جنوب السودان وتوحيد الصف الجنوبي، وأكد ضرورة أن يحث الخطاب السياسي على وحدة الصف.
ودعا باسان كافة القوى السياسية لإعداد نفسها والتجهيز للمشاركة بفاعلية في انتخابات 2020، باعتبار أن صندوق الانتخابات هو المحدد الأساسي لمن يتولى قيادة الدولة بتفويض من الشعب السوداني لإدارة شؤون البلاد .
سونا
شبكة الشروق