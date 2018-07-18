تتحدث الإنكليزية؟… هذه أسهل 5 لغات يمكنك تعلّمها الآن

اللغات أبواب جديدة على ثقافات وأفكار وفرص ومشاريع أكبر، لذا يحتاجها البشر باستمرار للنمو أكثر. بعض هذه اللغات أسهل من غيرها في التعلم، وإذا كنتم ممن يتحدثون الإنكليزية بشكل جيد فستكونون قد قطعتم نصف الطريق نحو تعلم لغات أخرى حول العالم.
واستناداً إلى معهد الخدمة الخارجية (FSI) التابع لبيانات الكفاءة اللغوية لوزارة الخارجية الأميركية، هناك العديد من اللغات التي تعتبر سهلة التعلم بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون الإنكليزية بطلاقة. فيما يلي أبرزها بحسب موقع “غولكاست”:
1. السويدية
للّغة السويدية العديد من أوجه التشابه مع اللغة الإنكليزية، بما في ذلك بناء الجملة والمفردات، ليس الأمر بهذه السهولة، لكن التشابهات بالتأكيد تساعد على قطع شوط كبير نحو التعلم. كما تتبع تصريفات الفعل في السويدية نفس النمط الذي تتبعه اللغة الإنكليزية، مما يجعل الانتقال من الإنكليزية إلى السويدية بسيطاً.
2. الإيطالية
الايطالية هي واحدة من أسهل اللغات للمتحدثين باللغة الإنكليزية، ويمكن القول إنها أسهل من اللغة السويدية، وأكثر فائدة قليلاً اعتماداً على الغرض الخاص لتعلم اللغة. وللإيطالية إيقاع مماثل للغة الإنكليزية، والأبجدية الإيطالية هي في الواقع أبسط من اللغة الإنكليزية، وهناك العديد من أوجه الشبه في المفردات.
3. الإسبانية
من أسهل اللغات وأكثرها فائدة، فهي اللغة الأساسية لما يقرب من 400 مليون شخص حول العالم، بحيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً مباشرة بعد الصين. والإسبانية تشبه إلى حد بعيد الإيطالية، لأن إملاءها سهل، والكلمات تُكتَب كما تنطق بشكل عام، ما يجعلها بسيطة جداً ومباشرة للتعلم.
4. الفرنسية
التشابه بين الكلمات الفرنسية والإنكليزية كبير للغاية، ورغم تعقيداتها إلا أن لغة الحديث الشفهي أبسط، وستساعد نقاط التشابه بين الإنكليزية والفرنسية.
5. الهولندية
يعتبر العديد من الباحثين اللغويين اللغة الهولندية هي أسهل لغة للتعلم بالنسبة للمتحدثين بالإنكليزية، لأن الهولندية تحوي الكثير من أوجه التشابه مع الإنكليزية من حيث بناء الجملة والمقاطع، كما أن قواعد اللغة أبسط بكثير من اللغة الإنكليزية.
صحيفة المواطن