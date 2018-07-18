5 أسباب تجعلك تقدمين الجزر لأفراد أسرتك يوميا

الجزر من الخضراوات التي تدخل في العديد من الأطباق، كالسلطة والبسلة، ولكن قد لا تدرك الكثير من ربات البيوت الفوائد الصحية المذهلة للجزر.
وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن الجزر من الخضراوات، التي يجب أن تحرص كل أم وزوجة على تقديمه لأفراد أسرتها بشكل يومي، وهو ما تعرضه في السطور التالية.
يحسن الرؤية
لديه القدرة على تحسين الرؤية، كما أنه يعمل على تقوية الأعصاب البصرية.
يمنع السرطان
الجزر غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، التي يمكن أن تحد من نمو الخلايا السرطانية في الجسم.
يمنع الالتهابات
الجزر يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، التي يمكن أن تقتل بعض البكتيريا الضارة والفيروسات التي تؤثر على الجسم وتسبب الأمراض، والالتهابات.
يقلل الغثيان
عصير الجزر لديه القدرة على تحييد الأحماض في المعدة، مما يقلل من الإحساس بالغثيان والتقيؤ إلى حد كبير.
آلام العضلات
هذا النوع من الخضراوات غني بخصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تقلل من ألم ووجع العضلات، الناتج عن التهابها.
بوابة فيتو