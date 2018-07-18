من أجل العمل .. تنسى ابنها في السيارة لمدة 8 ساعات

نسيت سيدة من ولاية فلوريدا الأمريكية، طفلها الصغير البالغ من العمر 17 شهراً فقط، داخل سيارتها المغلقة لمدة 8 ساعات، إلا أنها عندما عادت لإحضاره تفاجأت بوفاته.
خوفها الشديد من تأخرها عن العمل، جعلها تنسى طفلها الصغير داخل السيارة لساعات طويلة، حسبما ذكر موقع “فان بيدج” الإيطالي .
ووصل ضباط الإنقاذ -الذين تم إبلاغهم عن وجود طفل بمفرده داخل إحدى السيارات- على الفور إلى المكان المحدد، محاولين إخراج الطفل من السيارة لإنقاذه إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وجرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، والذي كشف عن أن والدة الطفل بسبب استعجالها للحاق بميعاد عملها نسيت طفلها داخل سيارتها، وقد تكون درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها ولاية فلوريدا هذه الفترة هي السبب في وفاته بعد حبسه لمدة 8 ساعات متواصلة.
يذكر أنه مع قدوم فصل الصيف يكثر هذا النوع من الحوادث في جميع أنحاء العالم، إذ توفي بين عامي 1998 و2017، 742 طفلاً فقط في الولايات المتحدة بعد ترك ذويهم لهم داخل سياراتهم، إذ كانت معظمها بسبب النسيان أو المعاناة الشديدة من الإجهاد أو التعب.
كما وقعت حوادث مماثلة في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، كحادث وفاة طفلة في مدينة بيزا تبلغ من العمر عاماً واحداً، في مايو/أيار الماضي، بعد ترك والدها لها في السيارة بموقف سيارات مكان عمله.
بوابة العين الأخبارية