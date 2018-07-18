برشلونة يخطط لتوفير 150 مليون يورو في الميركاتو

يخطط نادي برشلونة لضخ المزيد من الأموال إلى خزينته ببيع عدد من لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن برشلونة يسعى للتخلص من عدة لاعبين في الفريق وزيادة عائدات النادي من صفقات البيع في الميركاتو.
وأشارت الصحيفة إلى رغبة البارسا في التخلص من المدافع الكولومبي ياري مينا، إضافة إلى الحارس الهولندي جاسبر سيليسين.
ولن يتوقف النادي الكتالوني عند هذا الحد، بل ستشمل قائمة المغادرين الثنائي الإسباني أليكس فيدال والبرتغالي أندريه جوميز، فضلا عن السماح للثلاثي لوكاس ديني، ومارلون ورافينيا ألكانتارا بالرحيل.
ويأمل برشلونة في الحصول على 150 مليون يورو نظير بيع هؤلاء اللاعبين، لضخ المزيد من الأموال في خزينته لتعويض الإنفاقات الهائلة في سوق الانتقالات طوال الفترة الماضية.
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