مليون مليار طن .. العثور على كمية من الماس تجعله رخيصًا كالتراب!

أكد علماء أميركيون أنهم عثروا على مليارات الأطنان من الماس غافية داخل صفائح تتواجد في جوف الأرض عند عمق معدله 160 كيلومترًا، وهي الصفائح المعروفة علميًا باسم PLATE TECTONICS أو “الغلاف الصخري” للأرض، وأكثر ما وجدوه هو عند “جذور” تلك الصفائح الفاصل بعضها بين القارات.
وبحسب دراسة أعدها “كونسورسيوم علمي” من جامعات ومعاهد علمية شهيرة، أهمهم باحثون من “معهد ماساشوستس التقني” المعروف بأحرف MIT اختصارًا، جدوا مؤشرات تؤكد وجوده، وهي كميات قدروها “مليون مليار” طن، أو رقم QUADRILLION المكون من 1 وبجانبه 15 صفرًا، أي ما قيمته بسعر اليوم 9 وبجانبه 21 صفرًا من الدولارات؛ بما يجعل الماس رخيصًا كما التراب.
وتأكدوا من وجود الماس، وبهذه الكمية الضخمة بالذات، من بيانات زودتهم بها مجسات استخدموها، وأجهزة لقياس الزلازل وسرعة الموجات الصوتية المتنقلة عبر القشرة الأرض، والتي وفرت لهم مراقبتها أثناء الزلازل، خصوصا المولدة “التسونامي” والاجتياحات المائية، الإلمام بصورة دقيقة لما يحتويه جوف الأرض في بعض طبقاته، وعبر مرور تلك الموجات بصخور الصفائح “التكتونية” ثم إرجاع صداها.
صحيفة المواطن