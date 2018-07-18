سعر البرميل وصل إلى (300) جنيه .. انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من منطقة الحاج يوسف

اشتكى مواطنو بمنطقة الحاج يوسف شارع الكلس بمحلية شرق النيل من انعدام تام لمياه الشرب منذ العام الماضي خاصة مناطق مربعات (4) و(5)، مؤكدين أن سعر برميل المياه المنقول عبر عربات الكارو وصل إلى (300) جنيه، كاشفين عن تقديم أكثر من (100) شكوى للجهات المختصة دون أن يتم الاستجابة لأي منها.
وقال عدد من المواطنين التقت بهم (الصيحة) خلال زيارة نفذتها للمنطقة أمس إن انقطاع المياه بدأ منذ فترة طويلة دون الالتفات من الجهات المختصة.
وأشار المواطن مصطفى يوسف النخلى إلى أن المنطقة تعاني من أزمة مياه حادة الأمر الذي أجبر بعضهم على ترك منازلهم وعرضها للبيع.
وأكدت الموظفة السابقة بوزارة التجارة الخارجية منيرة حسن عبد الله أنهم أبلغوا الجهات المختصة عدة مرات بهذه الأزمة دون استجابة.
ولوح عدد من المواطنين بمنع أبنائهم من الذهاب للمدارس، مشيرين إلى أن المدارس بالمنطقة أصبحت تختصر اليوم الدراسي وتعيد التلاميذ في وقت مبكر بسبب قطوعات المياه.
الخرطوم: مياه النيل
صحيفة الصيحة