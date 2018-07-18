دراسة: اللحوم المصنعة تزيد فرص الإصابة بالهوس

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية
حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن اللحوم المصنعة يمكن أن تسهم في خطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل الهوس.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الأربعاء في دورية (Molecular Psychiatry) العلمية.
وأوضح الباحثون أن الهوس حالة مزاجية غير طبيعية، تتميز بالنشاط المفرط والأرق والغضب، بالإضافة إلى اضطرابات المزاج.
ويرتبط الهوس في معظم الأحيان بالاضطراب الثنائي القطب، حيث نوبات من الهوس قد تتناوب مع نوبات من الاكتئاب الشديد.
ويتفاوت الهوس في شدته من الهوس الخفيف، للهوس الكامل مع أعراض الذهان أو الهلاوس والأوهام، ويمكن أن تؤدي حالات الهوس إلى سلوكيات خطرة، تشمل التفكير الوهمي، ومعظم هؤلاء المتأثرين بها يعانون من دخول المستشفى المتكرر للعلاج من هذا المرض النفسي.
وللتوصل إلى نتائج الدراسة، تابع الفريق 1101 من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وكان من بينهم من يعانون اضطرابات نفسية، والباقون من الأصحاء.
وراقب الباحثون السجلات الصحية، بالإضافة إلى العادات الغذائية للمشاركين، لكشف العلاقة بين الهوس وتناول اللحوم المصنعة.
وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين دخلوا المستشفى بين عامي 2007 و2017 بسبب الهوس، كان معدل تناولهم للحوم المصنعة قبل دخول المستشفى أعلى بنحو 3.5 مرات من مجموعة الأشخاص الذين لا يعانون اضطرابا نفسيا.
وعن السبب في ذلك، كشفت الدراسة أن المواد الكيميائية كالنترات، وهي مواد مستخدمة لمعالجة وحفظ اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي، و”الهوت دوغ” وغيرها من اللحوم المصنعة، قد تسهم في الإصابة بالهوس.
وكشفت التجارب التي أجراها الباحثون أنفسهم على الفئران، عن ظهور فرط النشاط الشبيه بالهوس على تلك الفئران، بعد أسابيع قليلة فقط من تناولها الوجبات الغذائية التي تحتوي على النترات.
وقال قائد فريق البحث الدكتور روبرت يولكن، “إن الدراسة الجديدة تضيف إلى النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة، وهي أن بعض الوجبات الغذائية قد تسهم في الإصابة بالهوس والاضطرابات الأخرى التي تصيب الدماغ”.
وأضاف أن “الفريق سيواصل العمل في المستقبل على هذه العلاقة، لكشف التدخلات الغذائية التي يمكن أن تساعد على التقليل من خطر نوبات الهوس”.
وكانت دراسة بريطانية كشفت أن تناول اللحوم المصنعة أكثر من 4 مرات أسبوعيا، قد يفاقم أعراض الإصابة بمرض الربو.
وكان المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، حذر من أن تناول قطعتين من اللحوم المصنعة مثل السوسيس والسلامي والسجق والبرغر والنقانق يوميا، يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 18 %.
الأناضول