الباعة المتجولين والفريشة يشكلون لوحة قبيحة للشوارع الرئيسية.. معتمد الخرطوم: الرسوم والعوائد حولناها لمشاريع تمشي بين الناس

قال معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبوشنب إن المحلية بصدد إنشاء مشاريع خدمية وتنموية كبيرة تصاحب التطور المستمر لإيقاع الحياة السودانية، واستعرض أبوشنب في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق الخطط التي وضعتها المحلية لتنفيذ عدد من البنيات الأساسية للتعليم الأساسي، وقال إن عدد المدارس الأساسية بالمحليات وصل إلى 181 مدرسة تمت صيانة 52 مدرسة، منها 10 مدارس بنظام الطابقين.
وفي المجال الصحي تم تأهيل وتشييد مراكز صحية موزعة بعدالة حسب الكثافة السكانية، مؤكداً مضي المحلية وعزمها على إكمال الخارطة الصحية وإصحاح البيئة التي قطعت فيها المحلية شوطاً مقدراً باستجلاب آليات متطورة وإنشاء ورشة حديثة ومتطورة تقدم كافة الخدمات التي تحتاجها ناقلات النفايات..
وحول ترتيب الأسواق بالمحلية، قال أبوشنب إن المحلية ستكمل قريباً مول الخرطوم بالسوق المركزي وسوق أربعة بالبراري وسنواصل في تأهيل أسواق الشجرة واللاماب والعشرة والبقية تأتي تباعاً .. وفي سؤال البرنامج حول (الكشات)، قال المعتمد إن الباعة المتجولين والفريشة يشكلون لوحة قبيحة للشوارع الرئيسية بالخرطوم، لذا كان منعهم بعد إنذارات متكررة.
وأكد أن المحلية بصدد تمليك أكشاك لستات الشاي مجاناً مساهمة في دعم الأسر الفقيرة والمنتجة، وحول الحدائق والمتنزهات قال معتمد الخرطوم إن المحلية أكملت تأسيس حدائق ملتقى النيلين بصورة حضارية وعالمية، إلى جانب تاهيل حدائق السلام وكورنيش النيل. وأعلن المعتمد عن جاهزية الخرطوم لفصل الخريف مناشداً المواطنين بعدم رمي النفايات في المصارف. وأكد أبوشنب أن كل ما تتحصل عليه المحلية من رسوم وعوائد تم تحويله إلى خدمات ومشاريع تمشي بين الناس.
صحيفة السوداني.